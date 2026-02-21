Mattarella rilancia il referendum | Cnf esprime forte apprezzamento

Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza del referendum, suscitando l'interesse del Consiglio Nazionale Forense. La sua richiesta di coinvolgimento diretto dei cittadini ha riscosso entusiasmo tra gli avvocati, che vedono in questa iniziativa una possibilità di rafforzare la partecipazione democratica. Il Cnf ha espresso un forte apprezzamento per le sue parole, evidenziando come il voto rappresenti un momento decisivo per la comunità legale e la società civile. La proposta continua a far discutere tra gli esperti del settore.

Referendum al centro del dibattito: il Consiglio Nazionale Forense esprime apprezzamento per le parole di Mattarella. Roma, 20 febbraio 2026 – Un segnale di attenzione al ruolo del referendum nella democrazia italiana è arrivato dal Consiglio Nazionale Forense. Il suo rappresentante, Greco, ha espresso un significativo apprezzamento per le recenti dichiarazioni del Presidente della, Sergio Mattarella, in merito all'importanza di questo strumento di partecipazione diretta dei cittadini alla vita politica del paese. L'iniziativa riaccende il dibattito su un tema cruciale per la tenuta del sistema democratico e la sua capacità di rispondere alle esigenze di una società in continua evoluzione.