Questa mattina il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo ha deciso di esprimere pubblicamente la propria vicinanza all’Avv. Piero Melani Graverini. La decisione arriva in un momento difficile per il professionista, che ha ricevuto attestazioni di solidarietà da colleghi e cittadini. Nessuna spiegazione ufficiale sulla situazione, ma l’Ordine ha scelto di manifestare il proprio sostegno.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – «Il Consiglio d ell’Ordine degli Avvocati di Arezzo esprime la propria vicinanza e solidarietà all’Avv. Piero Melani Graverini, Consigliere e già Presidente dell'Ordine, in relazione al grave episodio criminoso verificatosi presso la l’abitazione familiare, che ha coinvolto in maniera traumatica la moglie. L’evento, pur non avendo comportato feriti o conseguenze fisiche, ha rappresentato una grave violazione della sfera personale e familiare del Collega e della moglie e desta forte allarme per la violazione della sicurezza personale e domestica. Il Consiglio dell’Ordine confida nel lavoro delle Autorità competenti per il pieno accertamento dei fatti e rinnova il proprio impegno a tutela dei valori della legalità e della sicurezza» così la Presidente avv. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo esprime la propria vicinanza e solidarietà all'Avv. Piero Melani Graverini

Fratelli d’Italia esprime rispetto per la decisione dell’avv.

