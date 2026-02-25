Il comico Federico Basso è sposato? Tutto sulla moglie Sonia

Federico Basso si è sposato con Sonia, una decisione presa dopo anni di convivenza. La coppia ha deciso di unire le vite, condividendo momenti quotidiani e progetti futuri. Basso, nato a Torino nel 1975, ha studiato elettronica prima di entrare nel mondo dello spettacolo. La loro relazione è diventata pubblica grazie a alcune interviste, ma nessuna informazione è stata diffusa sui dettagli del matrimonio. La coppia continua a vivere insieme in Lombardia.

© Metropolitanmagazine.it - Il comico Federico Basso è sposato? Tutto sulla moglie Sonia

Federico Basso è nato a Torino nel 1975, dopo aver conseguito il diploma come perito elettronico, si iscrive alla scuola civica di cinema e televisione a Milano. Lavora in tv a partire dalla fine degli anni novanta come montatore per i tg di Rete 4 e Italia 1. Studia alla scuola di teatro diretta da Alessandro Bontempi a Segrate, per poi arrivare ai laboratori Zelig nel 2003. L’anno successivo Federico Basso vince il Festival di cabaret di Sesto San Giovanni, superando Teresa Mannino, per poi partecipare a BravoGrazie, dove si classifica al settimo posto. Debutta a Zelig Off, diventandone conduttore dal 2007 al 2011 insieme a Teresa Mannino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it Al Concordia un monologo di Federico Basso tutto da ridereAl Concordia, Federico Basso presenta un monologo che unisce la sua esperienza di comico e social influencer. Vincenzo Comunale: “Il comico può fare battute sulla guerra ma deve far ridere, l’ansia di commentare tutto è tragica”Vincenzo Comunale riflette sulla comicità contemporanea, sottolineando l'importanza di far ridere senza cadere nell'ansia di commentare tutto. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Federico Basso ospite a Stories. VIDEO; Da Levante, agli Statuto, a Federico Basso, un po' di Piemonte a Sanremo; Federico Basso: Il mio ruolo al Dopofestival? Sarò la melatonina di Savino; Federico Basso: Si può non telefonare mai alla propria compagna? Sì. Federico Basso al DopoFestival: «Ero il pezzettino di puzzle che mancava. Sanremo? «È nel mio dna, ed ecco per chi tifo»Il torinese Basso torna al Festival di Sanremo come co-conduttore del DopoFestival insieme a Nicola Savino. Il suo legame personale con la città, la stima per Carlo Conti e il tifo per Malika Ayane ... torino.corriere.it Federico Basso: Si può non telefonare mai alla propria compagna? SìUna lente surreale e minimale quella utilizzata da Federico Basso nello spettacolo con cui, negli ultimi mesi, sta riempiendo tutti i teatri italiani, o quasi. È un comico ma anche un grande appassion ... tg24.sky.it L'esordio di Federico Basso a Zelig Off 2004 #Zelig 30 vi aspetta in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook Federico Basso al DopoFestival: «Ero il pezzettino di puzzle che mancava. Sanremo «È nel mio dna, ed ecco per chi tifo» x.com