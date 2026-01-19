Al Concordia un monologo di Federico Basso tutto da ridere
Al Concordia, Federico Basso presenta un monologo che unisce la sua esperienza di comico e social influencer. Con tono sobrio e divertente, racconta aneddoti e riflessioni sulla vita quotidiana, offrendo al pubblico un momento di intrattenimento leggero e autentico. Uno spettacolo pensato per chi desidera ridere con semplicità e naturalezza, senza eccessi o sensazionalismi.
Federico Basso porta sul palco dell'auditorium Concordia la sua esperienza di comico prestato ai social, in un monologo che raccoglie gli anni di esperienza accumulati sui palchi e nelle trasmissioni più popolari. L'appuntamento è im programma per il 7 febbraio alle 21 a Pordenone. Attraverso il.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: Una ventata d’Aria Fresca: lo show tutto da ridere torna in scena al Verdi
Leggi anche: 'Come una catapulta', Herbert Ballerina arriva al Teatro Nuovo con uno show tutto da ridere
Ambra Angiolini al Concordia con il monologo ’Oliva Denaro’ - C’è una storia vera e c’è un romanzo, al centro del nuovo e penultimo appuntamento con la stagione teatrale al Teatro Concordia, dove giovedì e venerdì, alle ore 20. ilrestodelcarlino.it
La vita è un palcoscenico #FedericoBasso al #teatroconcordiavenaria: il vincitore di LOL porta in scena il suo #monologo tra stand-up comedy, televisione e social https://nonsolocontro.it/categories/articoli-top/spettacoli/federico-basso-al-teatro-concor - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.