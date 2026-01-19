Al Concordia un monologo di Federico Basso tutto da ridere

Al Concordia, Federico Basso presenta un monologo che unisce la sua esperienza di comico e social influencer. Con tono sobrio e divertente, racconta aneddoti e riflessioni sulla vita quotidiana, offrendo al pubblico un momento di intrattenimento leggero e autentico. Uno spettacolo pensato per chi desidera ridere con semplicità e naturalezza, senza eccessi o sensazionalismi.

