Vincenzo Comunale | Il comico può fare battute sulla guerra ma deve far ridere l'ansia di commentare tutto è tragica

Vincenzo Comunale riflette sulla comicità contemporanea, sottolineando l'importanza di far ridere senza cadere nell'ansia di commentare tutto. In un panorama dove l’attualità impone spesso spunti immediati, egli suggerisce, come Zalone o Caparezza, di scegliere il silenzio e tornare con un messaggio preciso. Il suo nuovo spettacolo esplora questi temi, offrendo uno sguardo sobrio sulla condizione di chi fa comicità oggi.

Vincenzo Comunale torna a teatro con un nuovo spettacolo. In questa intervista si ragiona della condizione di chi fa comicità oggi, gli stimoli e le costrizioni degli spunti che offre l'attualità, la pressione di dover dire sempre la propria: "Bisognerebbe fare come Zalone o Caparezza, stare in silenzio e tornare solo quando si ha qualcosa da dire. Ci sentiamo spesso costretti a parlare di tutto per dire alla gente 'non dimenticatevi di noi'". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Carlo Rovelli: “Sulla guerra un intellettuale non può stare zitto. La morte? Non è un’angoscia, temo la sofferenza” Leggi anche: Crozza fa ridere. Ma le battute sulla politica sono vere La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Vincenzo Comunale: “Il comico può fare battute sulla guerra ma deve far ridere, l’ansia di commentare tutto è tragica” - In questa intervista si ragiona della condizione di chi fa comicità oggi, gli stimoli e le costrizioni ... fanpage.it

Vincenzo Comunale: “Fare il comico a Sanremo è la cosa più difficile del mondo” - it è intervenuto Vincenzo Comunale: “Fare un intervento comico a Sanremo è la cosa più difficile perché c’è una pressione mediatica tale che ... fanpage.it

Vincenzo Comunale torna in tournèe con il nuovo spettacolo “Prima Pagina”: il debutto a Napoli - Dopo l’ennesimo successo televisivo nell’edizione “Zelig On” in prima serata su Italia 1, che lo conferma unico comico napoletano nel cast dell’olimpo delle ... ilmattino.it

BeComedy UK. . Anche voi avete amici pieni di pregiudizi Vincenzo Comunale @vinzcomunale #standupcomedy #tour #vincenzocomunale - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.