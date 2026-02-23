Il Centro Tecnico BM Arezzo domina lo Spezia e ribalta la differenza canestri

Il Centro Tecnico BM Arezzo ha vinto contro lo Spezia Basket Club, grazie a una prestazione convincente. La causa della vittoria risiede nella grande determinazione dei giocatori, che hanno mantenuto alta la concentrazione fin dall’inizio. Sono riusciti a ribaltare anche il svantaggio di 19 punti accumulato nella gara di andata, grazie a una difesa solida e un attacco efficace. La partita si è conclusa con un risultato di 84-60, dimostrando la forza della squadra.

Prestazione autoritaria del Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo, che al Palasport Estra supera lo Spezia Basket Club per 84-60 e riesce nell'impresa di ribaltare anche il -19 subito nella gara di andata in terra ligure. Una vittoria netta, costruita con intensità, profondità di rotazioni e grande solidità su entrambi i lati del campo. Centro Tecnico BM Scuola Basket Arezzo – Spezia Basket Club 84-60 Parziali: 27-20; 46-38; 67-49 Centro Tecnico BM: Pelucchini 18, Tersillo 11, Toia 10, Ghini, Marcantoni D., Corradossi 14, Zanini 12, Lemmi 12, Damasco ne, Francesconi ne, Cazzanti 3, Vagnuzzi 4.