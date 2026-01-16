Istat carrello della spesa più caro del 24% dal 2021 al 2025 energia oltre +34%
Negli ultimi cinque anni, i prezzi del carrello della spesa sono aumentati del 24%, superando di gran lunga l’inflazione generale. In particolare, il costo dell’energia ha registrato un incremento superiore al 34%. Questi dati evidenziano un aumento significativo dei costi quotidiani per le famiglie italiane, riflettendo le dinamiche di mercato e le sfide economiche attuali.
I prezzi del cosiddetto carrello della spesa sono aumentati molto di più rispetto all’inflazione negli ultimi cinque anni. L’Istat indica un divario di circa sette punti, con un aumento cumulato dell’indice generale dei prezzi di 17,1 punti percentuali, tra il 2021 e il 2025, e una crescita del 24% per il carrello della spesa, un tema su cui l'Antitrust ha appena avviato un’indagine. Per gli energetici l'aumento cumulato è del 34,1%. 🔗 Leggi su Feedpress.me
