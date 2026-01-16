Istat carrello della spesa più caro del 24% dal 2021 al 2025 energia oltre +34%

Negli ultimi cinque anni, i prezzi del carrello della spesa sono aumentati del 24%, superando di gran lunga l’inflazione generale. In particolare, il costo dell’energia ha registrato un incremento superiore al 34%. Questi dati evidenziano un aumento significativo dei costi quotidiani per le famiglie italiane, riflettendo le dinamiche di mercato e le sfide economiche attuali.

Istat, prezzi carrello spesa in aumento: +3,2% a luglio. Inflazione all'1,7%. I dati - L’Istituto di statistica ha anche reso noto che nel mese di luglio 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello ... tg24.sky.it

Inflazione a luglio stabile al +1,7%, ma corre il carrello della spesa (+3,4%): «Spesa famiglie cresce di 400 euro all’anno» - L’inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell’Istat, sale dello 0,4% su base mensile e del +1,7% rispetto al luglio 2024 (come nel mese precedente). corriere.it

IL GOVERNO MELONI FA CASSA COL FISCAL DRAG E METTE A RISCHIO IL RAPPORTO DEFICIT/PIL I dati Istat di dicembre 2025 confermano che il carrello della spesa continua a rincarare: i prezzi dei beni di prima necessità crescono oltre il 2% su - facebook.com facebook

Istat, a dicembre 2025 l'inflazione cresce all'1,2% su base annua per aumenti trasporti, da +0,9% a +2,6%, e del carrello della spesa, da +1,5% a +2,2% x.com

