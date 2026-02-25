Il capo della polizia | Ho ordinato la destituzione di Cinturrino Ora gli altri poliziotti

Vittorio Pisani ha deciso di rimuovere Carmelo Cinturrino dalla polizia dopo aver ricevuto accuse di comportamento scorretto. La sua decisione è arrivata in seguito a un’indagine interna, che ha portato alla sospensione del funzionario. La nomina di un funzionario istruttore mira a chiarire i fatti e a valutare eventuali irregolarità. La questura di Milano si prepara ora a gestire il procedimento disciplinare con attenzione.

Il capo della polizia Vittorio Pisani ha ordinato al questore di Milano di nominare il funzionario istruttore per il procedimento disciplinare per la destituzione di Carmelo Cinturrino. Senza attendere l’esito del procedimento penale: «Sì, perché chi tradisce la nostra missione tradisce anzitutto il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Di solito si attende almeno il rinvio a giudizio, ma questo caso è abbastanza chiaro e di estrema gravità, quindi per noi va destituito subito. Il processo penale ha dinamiche che richiedono tempo, mentre l’azione disciplinare ha senso se è tempestiva, altrimenti rischia di perdere di significato», dice oggi al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Open.online

Omicidio nel boschetto di Rogoredo, fermato Carmelo Cinturrino assistente capo della PoliziaCarmelo Cinturrino, assistente capo di 42 anni, ha causato la morte di un giovane marocchino nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio.

«Cinturrino? Un delinquente», il capo della polizia sull’arresto per l’omicidio di Rogoredo: «Ormai ex poliziotto: nessun agente opera fuori dalle regole»Il capo della polizia ha descritto Cinturrino come un delinquente dopo il suo arresto per l’omicidio di Rogoredo, sottolineando che l’ex agente ha agito fuori dalle regole.

L'assistente capo Carmelo Cinturrino, arrestato per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, ha confessato davanti al gip di aver sparato "per paura", dicendo di aver "perso la testa" quando ha visto che l'uomo stava morendo. Ha ammesso le proprie responsabilità

