Cinturrino? Un delinquente il capo della polizia sull’arresto per l’omicidio di Rogoredo | Ormai ex poliziotto | nessun agente opera fuori dalle regole

Il capo della polizia ha descritto Cinturrino come un delinquente dopo il suo arresto per l’omicidio di Rogoredo, sottolineando che l’ex agente ha agito fuori dalle regole. La vicenda riguarda un metodo violento e coperture illegali nel boschetto di Rogoredo, che ha scosso l’intera forza di polizia. La polizia ha deciso di intervenire con fermezza per affrontare questa situazione. La vicenda continua a suscitare attenzione tra i cittadini.

Il “metodo” fatto di violenze e coperture nel boschetto di Rogoredo non è solo un caso giudiziario, ma una ferita che la Polizia di Stato ha deciso di medicare con la massima intransigenza. Dopo il fermo di Carmelo Cinturrino, l’assistente capo accusato di omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri, è il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, a tracciare una linea di demarcazione netta tra l’istituzione e chi ha tradito la divisa. «Penso che aver dimostrato come la Polizia di Stato ha operato l’arresto di un ex appartenente alla Polizia di Stato, anzi lo definirei un delinquente – penso che questa sia l’immagine sana del nostro modo di operare», spiega. 🔗 Leggi su Open.online

Omicidio nel boschetto di Rogoredo, fermato Carmelo Cinturrino assistente capo della PoliziaCarmelo Cinturrino, assistente capo di 42 anni, ha causato la morte di un giovane marocchino nel boschetto di Rogoredo il 26 gennaio.

Pusher assassinato a Rogoredo, il poliziotto Cinturrino fermato per omicidio volontario. «Sulla pistola c'è solo il Dna dell'agente»Abderrahim Mansouri è stato ucciso a Rogoredo, probabilmente a causa di un confronto sfociato in violenza.

