Il cane Diego insegue l’ambulanza per accompagnare in ospedale il suo proprietario | la corsa per chilometri e l’arrivo al pronto soccorso

La storia del cane Diego ha emozionato gli utenti dei social. Come riporta La Stampa, negli scorsi giorni, il padrone dell’animale – un uomo senza fissa dimora – è scivolato rompendosi il femore. In pochi minuti è arrivata l’ambulanza, che ha trasportato il signore verso l’ ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Diego non è rimasto a guardare e, appena l’ambulanza è partita, ha iniziato a correre dietro il messo di soccorso per non lasciare solo il padrone nel momento di difficoltà. La fuga e il ritrovamento. Il cagnolino, partito dai marciapiedi di San Marzano sul Sarno, ha raggiunto il Pronto Soccorso di Nocera Inferiore. La vigilanza ha provato a catturare il cane, con scarsi risultati. Dopo pochi minuti, Diego si è allontanato e di lui si sono perse le tracce. La vicenda è stata resa nota sui social da Gianna Senatore, presidente dell’Associazione zoofila nocerina. La donna ha lanciato un appello: chiunque abbia visto Diego lo riferisca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

