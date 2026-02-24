Salerno il cane insegue per chilometri l' ambulanza con il padrone a bordo

Diego, un cane, ha inseguito per chilometri un’ambulanza con il suo padrone a bordo. La corsa del cane è iniziata quando ha visto il veicolo partire dall’ospedale, spinto dalla forte lealtà. Dopo aver seguito l’ambulanza per diverse ore, Diego si è allontanato e si è perso. Il giorno successivo, è stato ritrovato a circa venti chilometri di distanza, ancora alla ricerca della strada di casa. La vicenda ha suscitato molta sorpresa tra i residenti.

Quando il suo padrone è stato caricato in ambulanza non ha esitato un solo istante: si è lanciato all'inseguimento del mezzo diretto in ospedale. Chilometri di corsa, spinto da un legame che non conosce ostacoli: quello tra il cane e il suo padrone., La storia che vi raccontiamo arriva dall'Agro Nocerino Sarnese e ha per protagonisti un uomo senza fissa dimora soccorso nei giorni scorsi dopo la rottura del femore e il suo inseparabile amico a quattro zampe, Diego. A raccontare la vicenda in queste ore sui social è stata Gianna Senatore, presidente dell'associazione zoofila nocerina, che ha spiegato che i due inseparabili amici vivono fianco a fianco da diverso tempo in quel di San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Il cane insegue per chilometri l’ambulanza su cui si trova il padroneUn cane ha inseguito per diversi chilometri un’ambulanza con il suo padrone a bordo.

Pitbull aggredisce il padrone in casa, la moglie uccide il cane con un coltello da cucina e lo salva. E' accaduto a RomaNella notte a Roma, un uomo è stato ferito gravemente da un pitbull in casa e trasportato in ospedale.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Il cane insegue per chilometri l'ambulanza su cui si trova il padrone; Il proprietario finisce in ospedale: cagnolino insegue l'ambulanza, poi lo cerca nel nosocomio e infine sale su un treno, ritrovato; Il proprietario finisce in ospedale: cagnolino insegue l'ambulanza, poi lo cerca nel nosocomio e infine sale su un treno, ritrovato.

Il cane insegue per chilometri l'ambulanza su cui si trova il padrone(ANSA) - SALERNO, 24 FEB - È un'autentica storia da libro Cuore quella che arriva dall'Agro Nocerino Sarnese e che ha visto protagonisti un cane ... notizie.tiscali.it

Il viaggio di Diego: la lunga corsa di un cane dietro l’ambulanza su cui era la sua persona di riferimentoUn cane ha inseguito l'ambulanza su cui era stato soccorso il suo umano di riferimento a San Marzano, Comune in provincia di Salerno ... fanpage.it

A San Marzano, in provincia di Salerno, un cane di nome Diego ha inseguito l’ambulanza che portava il suo proprietario in ospedale. Diego si è allontanato per almeno 20 km, fino a quando un volontario lo ha riconosciuto per caso e portato al canile di Nocer - facebook.com facebook