L'Atalanta di Raffaele Palladino inizia il 2026 con una vittoria a Bologna, segnando un miglioramento nel rendimento e nella determinazione della squadra. Palladino ha sottolineato l'impegno e la volontà di recuperare i punti persi all’inizio del campionato, evidenziando un cambiamento positivo nel comportamento dei giocatori. La squadra dimostra così una crescita continua, puntando a consolidare la propria posizione in classifica.

Bologna. Quella svolta tanto agognata è arrivata con l’inizio del 2026: l’ Atalanta di Raffaele Palladino ha cambiato passo anche in campionato. In quattro giorni, l’1-0 alla Roma e lo 0-2 sul campo del Bologna, due dirette concorrenti, testimoniano la crescita di tutto il gruppo, con evidenti risvolti di classifica: la Dea è a -8 dalla zona Champions e c’è tutto un girone di ritorno in cui inseguire un piazzamento di alta, anzi, altissima classifica. Il tecnico nerazzurro dopo il successo ottenuto al Dall’Ara elogia la sua squadra, in particolare Nikola Krstovic, autore di una doppietta decisiva che ha interrotto un digiuno di gol che perdurava da 108 giorni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Colpo Dea a Bologna, Palladino: “Ho visto sudare la maglia. Stiamo recuperando i punti persi all’inizio” - Il tecnico: "Sono fortunato ad allenare questi ragazzi, stiamo facendo una scalata importante. bergamonews.it