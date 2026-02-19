Non ce n' eravamo mai accorti ma Raf è stato il primo a rappare in Italia

C’è da dire che Sanremo non ha mai reso grande giustizia a Raf. Ci partecipa per la prima volta nel 1988 con Inevitabile Follia e arriva undicesimo. Ci riprova l’anno successivo con Cosa resterà degli anni ‘80, hit che chiude malinconicamente il decennio più sfarzoso ed esuberante del Ventesimo secolo, ma comunque arriva in quindicesima posizione. Entra finalmente nella top ten della gara nel ‘91 con Oggi un Dio non ho, ma lo fa da ultimo dei dieci. Torna nel 2015 proponendo Come una favola, solo per non essere manco ammesso alla finale. Dopo undici anni, Raffaele Riefoli ci riprova al Festival con Ora e per sempre, una ballad cesellata di archi sontuosi che celebra l’amore che lo unisce a Gabriella Labate, con la quale è sposato felicemente da 30 anni. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Ma vi siete accorti che il governo sta provando a rifare l’ICE anche in Italia?Il governo sta spingendo per rifare l’ICE anche in Italia.

Darderi: “Vorrei giocare la Davis con l’Italia, ma non sono mai stato convocato e non posso prevedere il futuro”Luciano Darderi, giocatore argentino, ha dichiarato di desiderare di rappresentare l’Italia nella squadra di Coppa Davis, ma finora non è stato convocato.

Monza, Nesta torna sull'errore di Pairetto contro l'Inter: Grave, ma non ce n'eravamo resi conto nemmeno noiAlessandro Nesta, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna, quinta giornata di campionato: Siamo pronti per vincere, soprattutto davanti siamo ... calciomercato.com

Jannik Sinner: Coi soldi del tennis ho avuto meno pressione. Eravamo stretti, non ce l’avrei fattaJannik Sinner si è tolto una bella soddisfazione trionfando al Six Kings Slam per il secondo anno consecutivo. Per la seconda volta, e in modo ancor più netto, ha battuto Carlos Alcaraz in Arabia ... fanpage.it

Anche quest’anno Sanremo tiene famiglia. Ai figli d’arte in gara (Tredici Pietro di Gianni Morandi, Lda di Gigi D’Alessio e Leo Gassmann di Alessandro, anche nipote di Vittorio) si aggiunge Samuele Riefoli che ha scritto con papà Raf(faele) «Ora e per sempre facebook