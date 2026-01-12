Google ha cambiato ancora il suo logo ma in pochi se ne sono accorti

Google ha aggiornato il suo logo, rendendo la storica

Google rinnova ancora il suo logo, con la storica "G" diventa più grande e leggibile. Il micro-restyling al momento riguarda solo alcuni aggiornamenti Android e punta a ottimizzare l’identità visiva del brand nell'era dell'IA. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: “I chirurghi hanno dimenticato una lama nel suo addome durante l’intervento, per sei giorni ha avuto dolori lancinanti all’addome. Quando se ne sono accorti era troppo tardi”: 1 milione di risarcimento alla famiglia

Leggi anche: Il "Grande Fratello" è morto da tempo. Solo a Canale 5 non se ne sono accorti

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Google sta lavorando per potenziare la notifica “Cambio del fuso orario” di Android; Su Renault Clio 2026 arriva Google: il nuovo infotainment cambia tutto; Die B2B Informationsbeschaffung mit Google Alerts, Google News und Google Discover – Automatisierte Benachrichtigungsökonomie; DeepSeek ha fatto saltare in aria i mercati un anno fa. Perché da allora non lo ha più fatto?.

La riforma della Corte dei Conti: la paura della firma è finita o abbiamo solo cambiato problema https://share.google/ELmt1aiVpRhKbSPKj antonionaddeo.blog/2026/01/07/la-riforma-della-corte-dei-conti-la-paura-della-firma-e-finita-o-abbiamo-solo-cambiato- - facebook.com facebook

Google Maps, ora è più difficile perdersi nelle impostazioni: cambia l'interfaccia x.com