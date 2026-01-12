Google ha cambiato ancora il suo logo ma in pochi se ne sono accorti

Google ha aggiornato il suo logo, rendendo la storica

Google rinnova ancora il suo logo, con la storica "G" diventa più grande e leggibile. Il micro-restyling al momento riguarda solo alcuni aggiornamenti Android e punta a ottimizzare l’identità visiva del brand nell'era dell'IA. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

