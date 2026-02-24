Fornoli piange la scomparsa di Francesco Giusti, l’imprenditore che ha trasformato il settore delle costruzioni locali. La sua morte deriva da una malattia lunga, che ha rallentato le sue attività negli ultimi mesi. Giusti aveva avviato numerosi progetti innovativi, coinvolgendo la comunità e creando posti di lavoro. La sua perdita lascia un vuoto evidente tra i cittadini e gli operatori economici della zona. La sua presenza si farà sentire a lungo.

Francesco Giusti, fondatore della Geonova e pilastro dell'imprenditoria lucchese, è morto. La notizia ha colpito la comunità di Fornoli e l'intera Lucchesia, lasciando un vuoto incolmabile. Giusti, 78 anni, ha costruito un'impresa leader nel settore dei sollevamenti e dei trasporti eccezionali, diventando un simbolo di innovazione e radicamento territoriale. La sua scomparsa segna la fine di un'era per l'economia e lo sport locale, dove la Geonova era sponsor di spicco. La Geonova, nata nel cuore della provincia toscana, è diventata un'eccellenza nazionale sotto la guida di Giusti. L'azienda ha saputo coniugare progresso tecnologico e attaccamento alle radici, creando lavoro e opportunità per la Mediavalle.

