Ristorazione pisana in lutto | è morto Gino Macchia fondatore di Capodimonte

Gino Macchia, fondatore del ristorante Capodimonte di Pisa, è morto. La sua scomparsa colpisce il settore della ristorazione, dove era conosciuto come uno dei pionieri della cucina locale. Macchia aveva aperto il locale nel 1989, trasformandolo in un punto di riferimento per molti clienti di via del Carmine.

Lutto nella ristorazione pisana per la scomparsa di Gino Macchia, storico fondatore del ristorante Capodimonte di via del Carmine, aperto nel 1989. Con lui se ne va non solo un grande professionista della ristorazione, ma soprattutto un uomo che ha saputo trasformare il suo locale in una seconda casa per intere generazioni di clienti. Il ristorante Capodimonte, nato dalla sua passione e dalla sua instancabile dedizione, è diventato infatti negli anni un punto di riferimento per Pisa e dintorni: un luogo di convivialità, sorrisi. "Gino era molto più di un ristoratore. Era un uomo capace di accogliere tutti con calore sincero, sempre pronto a scambiare una parola, a raccontare un aneddoto, a far sentire chiunque parte di una grande famiglia.🔗 Leggi su Pisatoday.it

