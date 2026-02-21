Weekend di bel tempo | attenzione alla nebbia

Il cielo sereno di questo weekend si deve a un'ampia cella di alta pressione proveniente dall’Atlantico. Questa massa di aria stabile ha portato giornate soleggiate e temperature miti, perfette per le attività all’aperto. Tuttavia, in alcune zone si formano ancora fitte nebbie al mattino, riducendo la visibilità. La situazione rimarrà invariata nelle prossime ore, con il clima che favorisce il relax e le gite fuori porta. La nebbia mattutina crea però qualche disagio alla viabilità.

La presenza, in area mediterranea, di una estesa area altopressoria atlantica, garantirà per le prossime giornate, condizioni di tempo stabile. La permanenza dell'alta pressione favorirà, nottame e primo mattino, la formazione di foschie e banchi di nebbia nelle pianure meridionali della nostra regione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Sabato 21 febbraio 2026 Tempo Previsto: Bel tempo su tutta la regione con continui passaggi di alte velature. Nubi compatte su Alta Valtellina e Valchiavenna, con possibili, sporadiche, precipitazioni, nevose intorno ai 1400 m, lungo gli estremi rilievi settentrionali di confine, in esaurimento da metà giornata quando il diradamento della nuvolosità darà spazio a schiarite, localmente ampie.

Le tempreature restano sopra la media anche nel weekend: attenzione alla nebbiaLe temperature rimangono elevate anche nel fine settimana, con l’anticiclone di origine nord-africana che si rafforza sulla penisola.

Il bel tempo resiste ovunque: pericolo nebbia al mattino, ne risente la qualità dell’ariaUn'ampia area di alta pressione di origine nord-africana mantiene condizioni di bel tempo stabile su gran parte dell’Europa meridionale, con temperature sopra la media stagionale.

