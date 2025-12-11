Il bel tempo resiste ovunque | pericolo nebbia al mattino ne risente la qualità dell’aria
Un'ampia area di alta pressione di origine nord-africana mantiene condizioni di bel tempo stabile su gran parte dell’Europa meridionale, con temperature sopra la media stagionale. Tuttavia, al mattino si registra una nebbia che può influire sulla qualità dell’aria, sottolineando come il clima estivo persistente comporti sia benefici che criticità ambientali.
Giovedì 11 dicembre 2025 Tempo Previsto: Su Alpi e Prealpi cielo sereno o poco nuvoloso; forti inversioni termiche, specialmente notturne, lungo le vallate.
