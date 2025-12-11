Il bel tempo resiste ovunque | pericolo nebbia al mattino ne risente la qualità dell’aria

Un'ampia area di alta pressione di origine nord-africana mantiene condizioni di bel tempo stabile su gran parte dell’Europa meridionale, con temperature sopra la media stagionale. Tuttavia, al mattino si registra una nebbia che può influire sulla qualità dell’aria, sottolineando come il clima estivo persistente comporti sia benefici che criticità ambientali.

Un vasto e robusto anticiclone di origine nord-africana continua a favorire condizioni di stabilità atmosferica su gran parte dell'Europa meridionale e temperature al di sopra della media del periodo, specialmente in quota. In pianura l'aria umida di origine marittima e il fenomeno dell'inversione termica, favoriscono foschie, nebbie e stratificazioni di nubi basse, accompagnate da un elevato e pericoloso accumulo di inquinamento atmosferico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Giovedì 11 dicembre 2025 Tempo Previsto: Su Alpi e Prealpi cielo sereno o poco nuvoloso; forti inversioni termiche, specialmente notturne, lungo le vallate.