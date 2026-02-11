Per un’Europa che guardi al mondo il 2 marzo dal Campidoglio un appello a tutte le persone di buona volontà

Il 2 marzo, nel cuore di Roma, si è tenuto un appello rivolto a cristiani e cittadini di buona volontà. L’obiettivo è spingere l’Europa a fare passi concreti verso maggiore giustizia, unità e apertura verso il resto del mondo. Nessuna grande passerella, solo un invito diretto a tutti a lavorare insieme per un continente che voglia davvero cambiare.

Un appello ai cristiani e alle persone di buona volontà per un’Europa più giusta, unita e aperta al mondo. Si terrà il 2 marzo 2026, dalle 10,30 alle 17, nella Sala Giulio Cesare del Campidoglio, l’incontro internazionale che ha per titolo, appunto, “Per un’Europa che guardi al mondo. Appello ai cristiani e alle persone di buona volontà”. L’iniziativa e i promotori. L’evento è promosso dall’ Associazione culturale Progetto Europa Domani, dalla Fondazione Giulio Pastore, dall’ Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia Mario Romani e dal Centro di documentazione Europea dell’Università LUMSA.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Campidoglio 2 Marzo

Ultime notizie su Campidoglio 2 Marzo

Argomenti discussi: Europe Direct della Romagna: una rete di antenne diffuse sul territorio per un’Europa a portata di mano; Mario Draghi: Un’Europa che non può difendere i propri interessi non preserverà a lungo i propri valori; La spinta italiana all'Europa; Mario Draghi: i fondamenti dell’Europa nuova.

