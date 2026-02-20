Coppa Cev | Gas Sales Bluenergy a Berlino si gioca il 4 marzo il ritorno l’11 marzo
Il Gas Sales Bluenergy si prepara a sfidare il Berlin Recycling Volleys nei Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup. La partita di andata si gioca a Berlino mercoledì 4 marzo alle 19:30, mentre il ritorno è previsto all’ombra del Gotico, al PalabancaSport, l’11 marzo sempre alle 19:30. I piacentini affronteranno una squadra tedesca nota per la forza del suo roster e l’organizzazione in campo. Gli appassionati attendono con entusiasmo queste due sfide decisive.
I tedeschi scendono in Cev Volleyball Cup dalla Cev Champions League: inseriti nel Girone C insieme a Perugia, Guaguas e Praga hanno chiuso al terzo posto in classifica il proprio girone. Stessi punti di Guaguas ma il quoziente set ha penalizzato i tedeschi che ritrovano in Europa i biancorossi a qualche stagione di distanza. Domenica ultima gara casalinga di Regular Season di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, ventesima giornata, penultima di ritorno del campionato di SuperLega Credem Banca, e al PalabancaSport domenica 22 febbraio (ore 18 diretta su Rai Sport, Vbtv e Sportpiacenza.it) affronta l’Itas Trentino, Campione d‘Italia in carica.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche: Gas Sales Bluenergy ai quarti di finale della Cev Volleyball Cup: c’è Berlino
Leggi anche: Coppa Cev, in campo Jastrzebski – Gas Sales Bluenergy DIRETTAVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gas Sales Bluenergy, la corsa europea prosegue: eliminato lo Jastrzebski in Coppa Cev. Adesso Berlino; Gas Sales Bluenergy ai quarti di finale della Cev Volleyball Cup: c’è Berlino; CEV Volleyball Cup 2026 | Men – Main Phase Play Off- Gas Sales Bluenergy PIACENZA JSW JASTRZEBSKI Wegiel; Riscatto Gas Sales: in Polonia perentorio 3-1.
Coppa Cev, Gas Sales sfida Berlino: si gioca il 4 marzo, il ritorno l’11 marzoSarà la formazione tedesca del Berlin Recycling Volleys l’avversaria di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nei Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup: ... piacenzasera.it
Gas Sales Bluenergy, la corsa europea prosegue: eliminato lo Jastrzebski in Coppa Cev. Adesso BerlinoTutto più facile del previsto, ma per merito della Gas Sales Bluenergy. Lo spauracchio Jastrzebski Wegiel è domato in 49 minuti, tanto basta ai biancorossi per aggiudicarsi i due set che, sommati al 3 ... sportpiacenza.it
Gas Sales Bluenergy Giovanili. Matias Emmanuel · JAMAICANX Aftermix. @_fraleone______ ma ti rendi conto Ieri sera hai esordito nella tua prima partita europea in Coppa CEV con la prima squadra #atuttogas #gassalesbluenergy #youngener - facebook.com facebook
Coppe europee – Chieri comincia bene i Quarti di CEV Cup: 1-3 in Polonia al Lodz Leggi la news x.com