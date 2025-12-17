Vibo – al Valentianum la I° Biennale di Arte e Poesia fa il pienone

La Prima Biennale di Arte e Poesia di Vibo Valentia ha aperto i battenti presso il Valentianum, attirando un grande pubblico e suscitando entusiasmo nella città. L’evento, inaugurato sabato 13 dicembre, ha rappresentato un momento di grande partecipazione e valorizzazione culturale, offrendo un’intensa vetrina di espressioni artistiche e poetiche.

© Laprimapagina.it - Vibo – al Valentianum la I° Biennale di Arte e Poesia fa il pienone VIBO VALENTIA – Nella mattinata di sabato 13 dicembre si è inaugurata, presso il Valentianum nel segno del successo la Biennale di Vibo Valentia, che ha regalato alla città una prima intensa kermesse partecipata e carica di significati. Una prima giornata da tutto esaurito, dove arte e poesia si sono intrecciate dando voce anche ai giovani e, in particolare, alle ragazze, che sfilando in passerella hanno regalato momenti emozionanti di un progetto che guarda lontano. Non solo un evento artistico quindi, legato a una mostra collettiva di quadri, ma un vero atto culturale collettivo, capace di unire diversi linguaggi, poetico ed artistico di varie generazioni e territori diversi, infatti in questa cornice del Valentianum di Vibo Valentia in un panorama d'arte contemporanea c'erano artisti provenienti da molte regioni italiane e anche dall'estero, con la loro presenza o con le loro opere.

