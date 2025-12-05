La fornitura degli strumenti tecnologici per le persone con disabilità è bloccata Andrea Nobili avs presenta un' interpellanza

ANCONA – In occasione della Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità il consigliere regionale di Alleanza Verdi Sinistra Andrea Nobili ha presentato un’interpellanza in Consiglio regionale «per chiedere alla Giunta e all’assessore alla Sanità di correggere la rotta e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Siamo felici di aver contribuito alla fornitura della strumentazione necessaria all’Istituto di Istruzione Superiore Plana di Torino, che ha partecipato alla 34ª edizione di Job&Orienta, il principale salone nazionale dedicato a orientamento, scuola, formazione e la - facebook.com Vai su Facebook

Accesso semplificato alle agevolazioni per acquisto strumenti tecnologici per persone con disabilità o DSA - La Regione Lombardia ha semplificato l’accesso al bando per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per giovani e adulti disabili o con DSA in questo momento di emergenza sanitaria Dopo aver ... Scrive disabili.com

Disabilità, via al bonus per gli strumenti tecnologici - Si è aperta la finestra che consente alle famiglie lombarde di richiedere i contributi per l’acquisto o l’utilizzo di ausili e strumenti tecnologicamente avanzati per persone con disabilità o con ... Secondo ecodibergamo.it

Occhiali per persone con deficit acustico: i bonus fiscali che abbassano il costo - Le tecnologie dedicate al sostegno dell’udito stanno evolvendo rapidamente e, accanto agli apparecchi tradizionali, ... Riporta msn.com

L'IA aiuta l'inclusività nell'uso degli strumenti tecnologici e non solo - Il tema dell'inclusività tecnologica è diventato sempre più importante negli ultimi anni: molte aziende hanno già attive iniziative di inclusione per ogni tipo di disabilità e diversità, e tante altre ... Lo riporta tomshw.it