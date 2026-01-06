Avs il consigliere Nobili | I violenti? Spesso stranieri cortocircuito a sinistra

Il consigliere regionale Nobili ha fatto notare che molti dei violenti coinvolti nelle recenti risse ad Ancona sono stranieri. La sua osservazione ha suscitato reazioni contrastanti all’interno della sinistra, aprendo un dibattito sulla provenienza e le cause di tali episodi. Questo commento evidenzia le tensioni e le sfide nel gestire la sicurezza urbana, stimolando riflessioni sulle politiche di integrazione e prevenzione.

Un'ammissione che scuote la sinistra quella di Andrea Nobili. Avvocato e consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra italiana ad Ancona commenta le ultime vicende che hanno visto protagonista proprio la sua città: due risse con feriti in un solo weekend. I protagonisti? Giovani maranza, come spesso accade in varie zone d'Italia. "Lo dico con disagio - premette raggiunto dal Corriere Adriatico -. Vengo da una storia personale e politica segnata dall'impegno contro le discriminazioni e dall'idea che l'integrazione sia una ricchezza, non una minaccia". Eppure qualcosa negli ultimi tempi è cambiato: "Proprio per questo non posso voltarmi dall'altra parte di fronte alla realtà: una quota significativa dei più gravi episodi di violenza minorile vede coinvolti giovani di origine straniera o di seconda generazione".

