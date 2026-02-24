Quartieri parte la definizione di 12 Progetti di comunità | L' obiettivo rispondere ai bisogni reali del territorio

Il progetto di comunità nasce dall'esigenza di affrontare i problemi concreti dei quartieri. La causa risiede nella crescente richiesta di coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni locali. I nuovi consigli di quartiere avviano un percorso di co-progettazione per elaborare 12 proposte mirate a migliorare servizi e spazi pubblici. Questo approccio mira a rispondere ai bisogni reali delle comunità. I primi incontri si sono svolti nelle aree più popolose della città.

Il lavoro dei nuovi consigli di quartiere entra nel vivo con l’avvio di un percorso di co-progettazione partecipata finalizzato alla definizione dei Progetti di comunità nei 12 quartieri cittadini Il lavoro dei nuovi consigli di quartiere entra nel vivo con l’avvio di un percorso di co-progettazione partecipata finalizzato alla definizione dei Progetti di comunità nei 12 quartieri cittadini. Un percorso che punta a coinvolgere in modo attivo e strutturato l’intero territorio, istituzioni, associazioni e realtà locali, nella definizione condivisa di strategie, azioni e interventi in grado di promuovere il benessere e rafforzare la coesione della comunità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Giovani, orientamento e lavoro: nasce “Cortona Orienta” per rispondere ai bisogni del territorioIl progetto “Cortona Orienta” nasce dalla richiesta di un gruppo di giovani che desiderano trovare più facilmente un’occupazione nella zona di Cortona.

Sanità in Irpinia, l’appello di Per Avellino: “Riformare il sistema per rispondere ai bisogni della provincia fragile”Il movimento Per Avellino ha lanciato un nuovo appello per riformare il sistema sanitario locale.