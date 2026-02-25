I due libri del generale Riccardi | Ottolenghi e Guttmann uomini che lasciarono il segno

Firenze, 25 febbraio 2026 – La forza di un “Umanesimo scientifico” illuminato e precorritore, in cui la scienza è al servizio della vita e dei diritti civili, è il filo conduttore che unisce l’operato di due grandi studiosi: Salvatore Ottolenghi, inventore della polizia scientifica e Ludwig Guttmann, ideatore delle Paralimpiadi. Entrambi medici, entrambi capaci di dare pieno slancio alla forza delle idee, con il talento di saper credere nei progetti tipico dei sognatori e dei visionari, ma con il rigore metodologico degli scienziati. Queste due figure sono al centro di due libri di Roberto Riccardi, generale dell’Arma dei carabinieri, giornalista e scrittore affermato, che sono stati presentati a Roma, alla libreria indipendente Eli, con l’intervento dell’avvocato Luca Pancalli, atleta e già presidente del Comitato italiano paralimpico e dei giornalisti Germana Zuffanti e Paolo Di Giannantonio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

