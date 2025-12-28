Gli uomini del 2025 | chi sono gli artisti che hanno lasciato il segno

Nel 2025, non sono emersi nuovi eroi, ma si sono affermati nuovi profili di uomini. In questo contesto, alcuni artisti hanno evidenziato il loro impatto, contribuendo a definire tendenze e riflessioni. Qui si presenta una panoramica di quei creatori che, quest’anno, hanno saputo lasciare un segno significativo nel panorama culturale e artistico.

Il 2025 non ha prodotto nuovi eroi ha prodotto nuovi tipi di uomini. Ecco chi sono gli artisti che hanno lasciato il segno. Non quelli da copertina patinata, non quelli che "vincono tutto". Ma quelli che, in mezzo al rumore digitale permanente, hanno smesso di sembrare invincibili e hanno cominciato a sembrare veri. Tra le scomparse che hanno stravolto il mondo dello spettacolo troviamo il doloroso addio che l'Italia ha detto a Beppe Vessicchio. Non è stata una scomparsa fisica, ma qualcosa di più sottile. Nell'ambito musicale, l'artista che si è classificato secondo al Festival di Sanremo è stato Lucio Corsi che nel 2025 ha dominato le classifiche ed ha dominato i cuori stanchi.

