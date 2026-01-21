Martedì 21 gennaio alle ore 18, presso la Sala Dino Campana della Biblioteca delle Oblate a Firenze, si terrà il primo appuntamento della rassegna “IDENTITIES: Leggere il contemporaneo”. Roberto Riccardi presenterà “Salvatore Ottolenghi. Inventore della polizia scientifica”, un incontro dedicato alla figura di un pioniere delle scienze forensi e dell’investigazione. L’evento è rivolto a chi desidera approfondire aspetti storici e scientifici legati alle tecniche investigative.

Firenze, 21 gennaio 2026 - Martedì prossimo alle 18 la storica Sala Dino Campana della Biblioteca delle Oblate ospiterà il primo incontro della rassegna culturale “IDENTITIES: Leggere il contemporaneo”, con un appuntamento di rilievo per gli appassionati di storia, scienze forensi e investigazione. Stiamo parlando della presentazione del libro “Salvatore Ottolenghi. Inventore della polizia scientifica”, scritto dal Generale e giornalista Roberto Riccardi e pubblicato da Giuntina nella collana Vite (2025). L’opera, che ha già suscitato interesse nel panorama editoriale italiano per la sua capacità di rendere accessibile un capitolo fondamentale della storia della giustizia e delle tecniche investigative, racconta la vita e l’impresa di Salvatore Ottolenghi, medico astigiano allievo di Cesare Lombroso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Roberto Riccardi presenta alle Oblate “Salvatore Ottolenghi. Inventore della polizia scientifica”

“Salvatore Ottolenghi. L’inventore della polizia scientifica”: presentazione del libroIl Centro Ebraico di Cultura di Brindisi, in collaborazione con la Casa Editrice Giuntina di Firenze, presenta il volume “Salvatore Ottolenghi.

Leggi anche: San Paolo Bel Sito (Na), 25enne Vincenzo Riccardi chiama il 112 e confessa di aver ucciso a coltellate la sorella 23enne Noemi Riccardi, sul posto carabinieri, sanitari e scientifica

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Brindisi: Ottolenghi e la polizia scientifica, libro di Riccardi – VIDEO; Salvatore Ottolenghi. L’inventore della polizia scientifica: presentazione del libro.

Salvatore Ottolenghi di Roberto Riccardi: la recensione di Aldo CazzulloDel luminare delle indagini, allievo di Lombroso e versato in medicina legale, dattiloscopia e antropologia criminale, parla Salvatore Ottolenghi. Inventore della Polizia Scientifica, firmato da ... iodonna.it

Venerdì 23 gennaio (ore 18.00) alla Camera di Commercio di Roma presentazione del libro “Salvatore Ottolenghi. Inventore della polizia scientifica” di Roberto Riccardi facebook

“Salvatore Ottolenghi. Inventore della polizia scientifica” ( @giuntina1980) è una biografia scritta da Roberto Riccardi sul fondatore di una Scuola di polizia scientifica con l’obiettivo di una giustizia davvero giusta e fondata sulla scienza @ILGalgano luciali x.com