A Bologna l' albero ha sempre ragione La battaglia di MuBasta contro un Museo dei bambini

A Bologna, la decisione di eliminare alcuni alberi per costruire un museo per bambini ha suscitato polemiche. La protesta nasce dalla preoccupazione per la perdita di spazi verdi nel quartiere. I residenti temono che la nuova struttura ridurrà aree di relax e gioco per i più piccoli. La questione riguarda la compatibilità tra sviluppo urbano e tutela ambientale. La discussione continua tra cittadini e amministrazione comunale.

Il nimby ha un nuovo obiettivo: un museo dei bambini. Il motivo dell'opposizione? Per costruirlo bisogna sradicare qualche albero. Pazienza se poi ne verranno ripiantati dieci volte tanti. La "natura" non si tocca. Ieri nel quartiere Pilastro di Bologna la scena era questa: forze dell'ordine da una parte, il comitato Mu.Basta dall'altra. E la giornata si è conclusa con l'abbbattimento di quattro platani, tra camionette della polizia, digos e vigili del fuoco. "Non vogliamo che gli alberi vengano tagliati", "non vogliamo progetti calati dall'alto", "no a spazi pubblici che diventano privati". In sostanza "non vogliamo un museo al posto del parco".