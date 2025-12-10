Monreale scontro in Giunta sul Museo del Mosaico | Regalato ad associazione nata un mese fa
Un acceso scontro in Giunta a Monreale riguarda la concessione gratuita dei locali del Museo dell’Arte del Mosaico all’associazione “Form Arte A”. La vicenda ha suscitato polemiche e tensioni politiche, con accuse di favoritismi e decisioni affrettate in un contesto di crescente attenzione sulla gestione culturale della città.
Monreale – Scoppia un caso politico nella Giunta comunale di Monreale sulla concessione in comodato gratuito dei locali del Museo dell’Arte del Mosaico (MAM) di Via Torres all’associazione culturale “Form Arte A.P.S.”, costituita appena un mese fa. La delibera, approvata il 5 dicembre scorso con 5 voti favorevoli, ha registrato il voto contrario dell’assessore Fabrizio . L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
