La rivoluzione gentile del circo | benessere animale sicurezza sul lavoro e rigore scientifico al centro del convegno

Il convegno sulla rivoluzione gentile del circo riunisce esperti, istituzioni e professionisti per affrontare temi come il benessere animale, la sicurezza sul lavoro e il rigore scientifico. Un'occasione per riflettere sul ruolo del circo contemporaneo e sui progressi necessari per garantire pratiche etiche e sostenibili. Un dialogo importante per plasmare un futuro responsabile e consapevole nel settore.

Esperti, istituzioni e rappresentanti del mondo del lavoro insieme per discutere il futuro del circo contemporaneo.. Il Forum Internazionale “Il Circo apre le porte alla Scienza”, promosso da SIAC Europa e Imperial Royal Circus, tenutosi a Giugliano (NA), ha aperto una breccia lungo la strada che porta al futuro degli spettacoli dal vivo, un percorso rinnovato che vuole ridare linfa ad un comparto fondamentale per l’economia e la società e che impiega, in tutta Europa, oltre 1 milione di persone. Al centro del confronto, il superamento dei modelli tradizionali in favore di una “ Rivoluzione Gentile ”, fondata sul rigore scientifico, sulla sicurezza e sul rispetto del benessere animale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - La rivoluzione gentile del circo: benessere animale, sicurezza sul lavoro e rigore scientifico al centro del convegno Leggi anche: Alla Sala Fronte del Porto “Risonanze”, al centro del convegno Il benessere di minori e famiglie Leggi anche: Giugliano, al via al “Grande Sud” il circo “Royal”, incontro su benessere animale ed etica Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La rivoluzione gentile invade il mondo del lavoro - Roma, 26 maggio 2025 – E’ un concetto spesso avulso da tematiche lavorative, fiere, convegni, eppure è così importante e “umano”, così trasversale e indispensabile per avere delle buone e proficue ... quotidiano.net Imperial Royal Circus. . LA RIVOLUZIONE GENTILE DEL CIRCO: SCIENZA E ETICA IN PISTA Il futuro dello spettacolo dal vivo riparte da Giugliano (NA). Il Forum Internazionale “Il Circo apre le porte alla Scienza”, promosso da SIAC Europa e Imperial Roya - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.