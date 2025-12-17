Qualità e sicurezza per i pazienti | Humanitas Gavazzeni e Castelli accreditati Joint Commission International

Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli hanno ottenuto l'accreditamento Joint Commission International (JCI), riconoscimento prestigioso che attesta il livello di qualità e sicurezza delle strutture. Per Humanitas Gavazzeni si tratta della settima conferma consecutiva dal 2006, mentre Humanitas Castelli riceve questo riconoscimento per la seconda volta, attestando l'impegno delle strutture nel garantire standard elevati di assistenza sanitaria.

Humanitas Gavazzeni (per la settima volta consecutiva dal 2006) e Humanitas Castelli (per la seconda volta) hanno ottenuto l’accreditamento Joint Commission International (JCI), il massimo riconoscimento in materia di sicurezza e qualità clinica e assistenziale a livello internazionale. Humanitas Gavazzeni e Castelli sono gli unici ospedali di Bergamo e provincia ad aver ottenuto l’accreditamento JCI, 29 in tutta Italia. La certificazione è stata assegnata dopo un’attenta survey da parte di un team internazionale di esaminatori con oltre 40 anni di esperienza e competenze in ambito sanitario e medico, gestione del rischio, leadership e formazione del personale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

