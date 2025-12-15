job day a como per assumere 30 professionisti

Il 11 dicembre a Como si terrà il Job Day organizzato da Esselunga, un evento di recruiting volto a selezionare 30 professionisti. L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità per chi cerca nuove occasioni di lavoro nel settore. Durante la giornata, i partecipanti potranno presentarsi per sostenere colloqui e conoscere le posizioni disponibili presso l'azienda.

A COMO si svolgerà il prossimo 11 dicembre il Job Day, l’evento di recruiting organizzato da Esselunga. Per partecipare occorre iscriversi attraverso il sito www.esselungajob.it, nella sezione eventi. Il Job Day Como ha l’obiettivo di ricercare persone per il potenziamento dell’organico dei negozi e dei bar della provincia di Como: grazie al Job Day Como, Esselunga conta di inserire circa 30 persone. Tra tutti coloro che si iscriveranno, i candidati più in linea con i requisiti verranno contattati e saranno invitati all’evento nella giornata di giovedì 11 dicembre. In questa occasione, i partecipanti che desiderano lavorare in Esselunga avranno l’opportunità di conoscere da vicino l’azienda e di incontrare direttamente i recruiter del Talent Acquisition Center del gruppo Esselunga, sostenendo un colloquio individuale. Quotidiano.net

