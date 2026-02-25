hockey ghiaccio nella serata di ice league vince val pusteria in casa di vorarlberg mentre bolzano cade a lubiana

Cinque match in programma nella serata di ICE Hockey League 2026. Le due squadre italiane erano sul ghiaccio. Val Pusteria centra un importante successo in casa di Vorarlberg, mentre Bolzano cade ai rigori a Lubiana. OLIMPIA LUBIANA-BOLZANO 4-3 dopo shoot-out. Sono gli altoatesini a sbloccare il punteggio grazie alla rete di McClure al minuto 9:31, ma il pareggio dei padroni di casa arriva già al 12° con Drozg. Bolzano non ci sta e torna avanti al 14:39 con Gennaro e si chiude così il primo periodo. Nel secondo tempo arriva il pareggio degli sloveni con Brennan al 25:54, quindi Lubiana che mette la freccia con il 3-2 di Kapel al 41:13. Sembra tutto finito per i Foxes, ma arriva il 3-3 proprio in extremis con Schneider a 16 secondi dalla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

