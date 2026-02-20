Hockey ghiaccio successi per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League

Nella serata di ICE League, Bolzano e Val Pusteria hanno ottenuto importanti vittorie sul ghiaccio. La squadra di Bolzano ha dominato la partita con una prestazione convincente, mentre i giocatori di Pusteria hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni offensive. Entrambe le formazioni tornano in campo dopo un periodo di pausa e cercano di consolidare le proprie posizioni in classifica. La prossima sfida è già alle porte, con sfide decisive all’orizzonte.

Si torna all'azione in maniera regolare per quanto riguarda il campionato di ICE Hockey League 2026. Entrambe le formazioni di casa nostra erano impegnate sul ghiaccio. Bolzano ospitava Graz e ha vinto 4-0, mentre Val Pusteria contro Fehervar rimonta e vince 4-2. HCB SUDTIROL ALPERIA BOLZANO-GRAZ99ERS 4-0 Gli altoatesini partono forte con Misley che segna l'1-0 al minuto 5:34, quindi raddoppio di McClure che, in power play, realizza il 2-0 al 18:36. Nel terzo periodo le reti di Gennaro e Frigo fissano il punteggio sul 4-0. VAL PUSTERIA-AV19 FEHERVAR 4-2 Gli ospiti passano in vantaggio con Erdely dopo appena 21 secondi, ma i Lupi pareggiano i conti al 18:46 con Purdeller.