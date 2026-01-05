Hockey ghiaccio doppia sconfitta per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League

Nella serata di ICE Hockey League 2026, Bolzano e Val Pusteria hanno affrontato le rispettive partite, con entrambe le squadre che sono uscite sconfitte. La giornata ha visto in programma complessivamente sei incontri, confermando l’intensità e la competitività di questa edizione. Di seguito, i dettagli dei risultati e l’analisi delle prestazioni delle formazioni italiane sul ghiaccio.

Ben sei match in programma nella serata di ICE Hockey League 2026 con le due formazioni italiane sul ghiaccio. Bolzano cede agli shoot-out contro Salisburgo, mentre Val Pusteria è caduta in casa della capolista Klagenfurt. KLAGENFURT-VAL PUSTERIA 3-2 I padroni di casa passano subito a condurre con Schwinger che sblocca il punteggio dopo appena 32 secondi, quindi arriva anche il raddoppio di From al 15:35. I Lupi rispondono con Bowlby a 12 secondi dal primo intervallo. Nel secondo periodo Waschnig riporta a 2 le reti di distacco al 32:06. Nel finale Frycklund accorcia di nuovo per gli altoatesini al 55.

