Hockey ghiaccio | l’Italia sbatte sulla Lituania ai Mondiali U20 di Milano

Allo stesso modo di precedenti incontri, l’Italia Under 20 di hockey su ghiaccio subisce una sconfitta per 2-4 nella sfida contro la Lituania ai Mondiali Division I Gruppo B di Milano. La squadra italiana continua a confrontarsi con difficoltà nel torneo, cercando di migliorare le proprie prestazioni in vista delle prossime gare.

Un altro 2-4. Ai Mondiali Under 20 di hockey su ghiaccio, Division I Gruppo B, l’Italia incappa in un’altra sconfitta con il medesimo risultato, questa volta contro la Lituania. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio, in un match comunque molto intenso e duro. LA CRONACA. Alla Milano Rho Ice Hockey Arena, Italia e Lituania partono un po’ studiandosi prima di sfidarsi su tutta la superficie della pista meneghina. Il Blue Team al quarto d’ora trova la superiorità numerica per una penalità inflitta ai baltici passando al 17? con la zampata di Gesumaria. E’ il punto dell’1-0 con cui si va al primo break. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: l’Italia sbatte sulla Lituania ai Mondiali U20 di Milano

