Giuseppe Sannino | Mandai a quel paese De Laurentiis Ovviamente non pensavo fosse lui ma uno scherzo

Giuseppe Sannino, attuale allenatore del Bellinzona, racconta il suo percorso di vita, passando da lavori umili a guidare squadre di Serie A. In un’intervista, Sannino condivide anche un episodio particolare riguardante un episodio con De Laurentiis, evidenziando la sua umiltà e determinazione nel raggiungere i propri obiettivi. Un esempio di come la perseveranza possa portare a successi inattesi.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato oggi Beppe Sannino, 68 anni, oggi allenatore del Bellinzona: «Pulivo i cessi in un manicomio e sono arrivato ad allenare in Serie A». Il suo nome era stato accostato al Napoli nel maggio del 2011 per succedere a Walter Mazzarri, all'epoca allenava il Varese, sulla cui panchina aveva ottenuto due promozioni consecutive dalla Seconda Divisione alla Serie B. È vero che la contattò il Napoli? «Mandai a quel paese De Laurentiis. Ovviamente non pensavo fosse lui, ma uno scherzo. "Hai già fatto con Zamparini a Palermo?". Gli risposi di sì». Racconta la sua storia «Nasco scugnizzo napoletano, poi mi sono trasferito a Torino.

