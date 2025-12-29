Capodanno cambiano sosta e circolazione nella parte alta del centro storico

Arezzo informa che, in occasione dei festeggiamenti di Capodanno, sono previste modifiche alla sosta e alla circolazione nella zona alta del centro storico. Le variazioni saranno in vigore dal 29 dicembre 2025 e resteranno in atto per garantire lo svolgimento sicuro delle celebrazioni. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alle indicazioni temporanee e a pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Arezzo, 29 dicembre 2025 – Cambian o sosta e circolazione nella parte alta del centro storico in occasione della festa dell'ultimo dell'anno. In occasione dei festeggiamenti per l'ultimo dell'anno in piazza della Libertà dalle 14:00 di mercoledì 31 dicembre alle 4:00 di giovedì 1 gennaio sono istituiti i divieti di transito e di sosta in via Ricasoli e in via dell'Orto. Scatta anche il divieto di accesso su viale Bruno Buozzi provenendo da via Gamurrinivia Sangallo a eccezione dei residenti che comunque all'altezza dell'intersezione con via dei Palagi avranno l'obbligo di svoltare su quest'ultima.

