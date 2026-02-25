Helena Prestes morto il padre | Momento delicato chiedo rispetto

La modella e influencer Helena Prestes ha annunciato con grande commozione sui suoi canali social la scomparsa del padre, Antonio, all’età di 62 anni. "Ciao papà. Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore", ha scritto in una breve storia, accompagnata da una richiesta di rispetto e di spazio in questo momento delicato. La notizia ha immediatamente colpito fan e colleghi, che hanno espresso messaggi di vicinanza e solidarietà. È morto il padre di Helena Prestes Antonio, il padre di Helena Prestes, era stato recentemente colpito da un ictus, come raccontato dalla figlia a Verissimo. La perdita del... 🔗 Leggi su Dilei.it

É morto il padre di Helena Prestes. L'annuncio e la richiesta in questo momento delicato

"Vi chiedo aiuto urgentemente". Helena Prestes, l'annuncio choc che gela il pubblico

