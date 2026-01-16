Vi chiedo aiuto urgentemente Helena Prestes l’annuncio choc che gela il pubblico

Helena Prestes, nota modella e ex gieffina brasiliana, ha condiviso un messaggio di emergenza sui propri canali social, esprimendo preoccupazione per la scomparsa del padre in Brasile. Dopo ore di silenzio, il suo appello urgente ha attirato l’attenzione del pubblico, creando un clima di apprensione e solidarietà. Questa situazione evidenzia l’importanza di supportare chi si trova in momenti di difficoltà familiare.

È un momento difficile per Helena Prestes. La modella brasiliana ed ex gieffina ha allarmato i follower dopo ore senza notizie del padre, scomparso in Brasile. Secondo quanto riportato dal Jornal Butantã, l’uomo sarebbe caduto davanti a una macelleria a São Carlos (Stato di San Paolo ) e poi soccorso, ma la famiglia non riusciva a capire in quale struttura fosse stato portato. Dai social, Helena ha lanciato un appello urgente, spiegando che il padre probabilmente era senza documenti: “Buongiorno a tutti, sono venuta a chiedere aiuto urgentemente. Il signore della foto è mio padre. Un mio cugino ha visto questa notizia ieri sera, ma finora la famiglia non è riuscita a trovarlo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Helena Prestes sta cercando il padre: la richiesta di aiuto, cosa succede

Leggi anche: Helena Prestes chiede aiuto ai fan e lancia un appello. Cosa sta accadendo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Helena Prestes chiede aiuto ai fan e lancia un appello. Cosa sta accadendo; Helena Prestes chiede aiuto ai fans: c’entra il padre in Brasile; Helena Prestes, richiesta d'aiuto ai fan: 'Mio padre non si trova, è in un ospedale'; Helena Prestes chiede aiuto ai fan e lancia un appello Cosa sta accadendo.

Certa della vostra infallibilità, Vi chiedo un aiuto: vorrei regalare 2 libri, un saggio e un romanzo, a una giovane donna molto curiosa sul mistero dell'amore. Compie 23 anni, è laureata in scienze della comunicazione, legge abbastanza e scrive molto bene. Gr - facebook.com facebook