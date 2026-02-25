É morto il padre di Helena Prestes L’annuncio e la richiesta in questo momento delicato

Il silenzio dopo l’annuncio: Helena Prestes e quel dolore che da oggi l’avvolge. É morto suo padre. Nel tempo dei post studiati e delle stories perfette, Helena Prestes ha fatto una cosa rarissima: ha fermato tutto. Con poche parole, asciutte, ha annunciato la morte improvvisa del suo papà. La notizia è arrivata come arrivano le cose che non si possono preparare: di colpo. Un vuoto comunicato con rispetto, quasi in punta di piedi. E in quel gesto c’è già molto di quello che questo momento rappresenta: la scelta di condividere non per spettacolarizzare, ma per onestà. Chi è abituato a vedere Helena tra shooting, passerelle e sorrisi televisivi ha scoperto un’altra dimensione: quella intima, fragile, profondamente umana. Il suo messaggio non era lungo, ma pesava come una pietra. 🔗 Leggi su 361magazine.com

