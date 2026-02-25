Hebron conferisce la cittadinanza onoraria al vescovo Gerardo Antonazzo

Hebron assegna la cittadinanza onoraria al vescovo Gerardo Antonazzo per il suo impegno nel promuovere la pace e la solidarietà tra le comunità locali. La decisione deriva dal suo lavoro continuo nel sostenere iniziative di integrazione e dialogo interreligioso nella regione. La cerimonia si terrà nel mese di marzo, coinvolgendo rappresentanti delle autorità e membri della comunità. La città riconosce così il contributo del religioso al rafforzamento dei legami sociali.

Il riconoscimento istituzionale premia l'impegno pluriennale del presule a favore della popolazione palestinese, con particolare attenzione alla comunità di Gaza Sarà conferita nel mese di marzo la cittadinanza onoraria della Città di Hebron al vescovo della diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, Gerardo Antonazzo. Il provvedimento è stato approvato all'unanimità dal Consiglio comunale della città palestinese. La comunicazione ufficiale è stata trasmessa dal sindaco Taysir Abu Sinina con una nota formale indirizzata al presule. La cerimonia di conferimento si svolgerà presso il Municipio di Hebron.