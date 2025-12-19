vietri sul mare conferisce la cittadinanza onoraria al professor antonio giordano

Tempo di lettura: 2 minuti In un’affollatissima aula consiliare del Comune di Vietri sul Mare, stamattina l’amministrazione civica guidata dal sindaco Giovanni De Simone ha conferito ufficialmente la cittadinanza onoraria al professor Antonio Giordano, scienziato di fama internazionale e luminare nel campo della genetica del cancro, della biologia molecolare e della medicina ambientale. Il conferimento della cittadinanza onoraria al professor Antonio Giordano è il dovuto riconoscimento al valore scientifico, civile e umano ad una figura di rilievo internazionale nella ricerca oncologica e nella tutela della salute pubblica, unito al fatto che il professor Giordano è legato a Vietri sul Mare da una lunga e costante presenza negli anni per i suoi soggiorni di vacanza, durante i quali non ha mai rinunciato a dispensare consigli ed a mettere a disposizione le sue competenze al servizio della comunità con spiccate e riconosciute disponibilità ed umanità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

