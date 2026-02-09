HBO Max cede alle critiche | rifatto il doppiaggio di Heated Rivalry dopo la rivolta dei fan italiani

HBO Max ha deciso di rifare tutto il doppiaggio italiano di “Heated Rivalry” dopo le proteste dei fan. La piattaforma di streaming ha ascoltato le richieste e ha preso questa decisione, annunciando che il nuovo doppiaggio sarà pronto a breve.

La piattaforma di streaming HBO Max ha annunciato la rifacilità completa del doppiaggio italiano della serie canadese "Heated Rivalry" a seguito di una levata di scudi da parte dei fan italiani. La decisione, senza precedenti, è stata presa in meno di 24 ore dalla pubblicazione di un trailer localizzato che ha scatenato un'ondata di critiche sui social media, con la serie che manterrà la sua data di lancio originale del 13 febbraio, ma inizialmente sarà disponibile solo con sottotitoli in italiano. Un vero e proprio terremoto nel mondo del doppiaggio televisivo, nato da una reazione viscerale del pubblico italiano.

