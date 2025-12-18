Di Lorenzo | Oggi abbiamo fatto una grande partita anche nel darci una mano

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato con entusiasmo la vittoria contro il Milan in Supercoppa, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della solidarietà tra i giocatori. Le sue parole riflettono l’unità del gruppo e la determinazione che li ha portati al successo, evidenziando come l’impegno collettivo sia stato fondamentale per conquistare questa prestigiosa vittoria.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset dopo la vittoria contro il Milan in Supercoppa Le parole di Di Lorenzo. Potrebbe essere una svolta questa sera? «Al di là di qualche battuta d'arresto il Napoli c'è stato anche quest'anno. Oggi abbiamo fatto una grande partita anche nel darci una mano. Siamo contenti e adesso vedremo domani sera chi affronteremo in finale » Avete sofferto pochissimo «Secondo me abbiamo fatto veramente un'ottima partita, sapevamo che dovevamo difendere bene. Siamo stati aggressivi quando c'era da essere aggressivi e siamo contenti» Chi volete in finale? « Uguale »

