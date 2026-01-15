Milano incendio all' ospedale Sacco | evacuati pazienti

A Milano, un incendio si è sviluppato nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco, portando all’evacuazione di alcuni pazienti. Le fiamme sono state prontamente circoscritte e spente dal personale dell’ospedale e dai vigili del fuoco, garantendo la sicurezza delle persone coinvolte. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno monitorando l’intera area per chiarire le cause dell’incidente.

Le fiamme si sarebbero sviluppate nel padiglione 16, subito domate dal personale interno e dai vigili del fuoco.

