Milano incendio all' ospedale Sacco | evacuati pazienti

Da tgcom24.mediaset.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, un incendio si è sviluppato nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco, portando all’evacuazione di alcuni pazienti. Le fiamme sono state prontamente circoscritte e spente dal personale dell’ospedale e dai vigili del fuoco, garantendo la sicurezza delle persone coinvolte. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno monitorando l’intera area per chiarire le cause dell’incidente.

Le fiamme si sarebbero sviluppate nel padiglione 16, subito domate dal personale interno e dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

