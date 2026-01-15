Incendio all’ospedale Sacco di Milano le fiamme con le visite in corso | evacuati i pazienti

Questa mattina, un incendio si è sviluppato nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano, interessando l’Archivio Diagnostica e le aree dedicate alle visite. L’incendio ha reso necessario l’evacuazione dei pazienti presenti, garantendo la loro sicurezza. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e accertare le cause dell’incendio.

Un incendio si è sviluppato stamani nel padiglione 16 dell'ospedale Sacco di Milano. Le fiamme hanno avvolto parte dell'Archivio Diagnostica e hanno interessato i locali dove i medici stavano effettuando esami e visite a decine di pazienti. Nessun è rimasto ferito o intossicato. Il personale sanitario ha collaborato con i vigili del fuoco per spegnere il rogo. I pazienti sono stati evacuati. I trenta vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno ora provvedendo alle operazioni di bonifica. In aggiornamento

