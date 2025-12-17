Teatro Verde | un nuovo spettacolo dei folletti più amati del Natale di Fucina Machiavelli
Fucina Machiavelli torna a deliziare i più piccoli con un nuovo spettacolo del Teatro Verde, la celebre saga natalizia dei folletti. Come da tradizione, l’evento promette magie e divertimento, invitando le famiglie a celebrare il Natale in modo speciale e coinvolgente. Un’occasione per condividere momenti di allegria e fantasia, mantenendo viva la magia delle feste.
Come ormai da tradizione, Fucina Machiavelli invita i più piccoli a festeggiare il Natale che viene con un nuovo episodio dell’amatissima saga del Teatro Verde. Appuntamento questa domenica 21 dicembre alle 16.30 per uno spettacolo interattivo con protagoniste le follette pasticcione Gegia. 🔗 Leggi su Veronasera.it
