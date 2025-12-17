Teatro Verde | un nuovo spettacolo dei folletti più amati del Natale di Fucina Machiavelli

Fucina Machiavelli torna a deliziare i più piccoli con un nuovo spettacolo del Teatro Verde, la celebre saga natalizia dei folletti. Come da tradizione, l’evento promette magie e divertimento, invitando le famiglie a celebrare il Natale in modo speciale e coinvolgente. Un’occasione per condividere momenti di allegria e fantasia, mantenendo viva la magia delle feste.

sab21 e dom22 dicembre ore 17 biglietti online: https://www.teatroverde.it/spettacoli/1-2-3-stella-pomeridiane/

