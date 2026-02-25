Ha una malattia cronica e va da un omeopata lui sospende i farmaci | paziente costretta a un trapianto di rene

Un medico omeopatico è stato condannato in primo grado a un risarcimento di 254mila euro nei confronti di una paziente affetta da una terapia cronica autoimmune. La donna aveva sostituito le terapie farmacologiche per intraprendere, sotto consiglio del medico, una cura omeopatica. Il peggioramento delle sue condizioni ha portato al trapianto di rene. 🔗 Leggi su Fanpage.it

