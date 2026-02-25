Gymnasium chiude i Regionali Master al settimo posto su 25 società

Buona prova per la squadra Master Gymnasium Banca 360 FVG ai Campionati Regionali FVG Master di nuoto, rassegna che ha visto al via le principali realtà del movimento regionale. La Gymnasium Pordenone ha concluso la manifestazione con un settimo posto nella classifica generale su 25 società partecipanti, risultato che conferma la solidità del gruppo in ambito master. Numerosi i piazzamenti di rilievo nelle gare individuali. In categoria M50 si è messa in evidenza Roberta Benedet, vincitrice sia dei 100 stile libero sia dei 200 dorso. Nella stessa categoria, Elisabetta Carmagnani ha chiuso al secondo posto nei 200 rana e al primo nei 50 stile libero, mentre Deborah Raffin ha primeggiato nelle distanze più lunghe, imponendosi nei 400 stile libero e aggiungendo anche la vittoria nei 100 dorso. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

